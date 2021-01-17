Англия

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче 19-го тура Премьер-лиги Ливерпуль примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 17 января, 18:30. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Ливерпуль стал одной из тех команд, которые крайне неудачно провели так называемый Boxing Day. Подопечные Юргена Клоппа, будучи единоличными лидерами турнирной таблицы, сыграли вничью с Вест Бромвичем и Ньюкаслом, а также потерпели минимальное поражение от Саутгемптона.

Эти, можно сказать, неудовлетворительные результаты, позволили их будущему сопернику, Манчестер Юнайтед, не только приблизиться к мерсисайдцам в турнирной таблице, но и опередить их, став новым лидером. Подобный спад справедливо можно связывать с многочисленными травмами в стане Ливерпуля в защитной линии, хотя до этого тренерскому штабу Юргена Клоппа успешно удавалось справляться с этими появляющимися проблемами.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, набрал хорошую форму в последних матчах английской Премьер-лиги. Уже и не вспомнишь, что "красные дьяволы" совсем недавно располагались в середине турнирной таблицы, а спортивные издания поголовно трубили о возможном увольнении Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера.

"Красные дьяволы" успели сколотить успешную серию в АПЛ из десяти матчей кряду, а последнее их поражение в английском первенстве произошло аж в начале ноября в поединке против лондонского Арсенала. Несмотря на вылет от Манчестер Сити на полуфинальной стадии Кубка английской лиги, манкунианцы не знают поражений на протяжении 11 поединков кряду в английской первенстве. Тем не менее, шансы игроков МЮ на успех в матче с мерсисайдцами оцениваются весьма неутешительно.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Ливерпуль. На победу команды Юргена Клоппа предлагается коэффициент 2,00, тогда как потенциальный успех Манчестер Юнайтед оценивается показателем 3,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75.

Не сыграют: Цимикас, Ван Дейк, Жота, Гомес, Кейта — Джонс.

Под вопросом: Матип — Мартиаль, Линделеф.