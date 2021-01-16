Англия

Португалец высказал свое отношение к хавбеку.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал недовольство полузащитника Деле Алли об отсутствии игровой практики.

"В любой раздевалке есть игроки, которые недовольны. Однозначно. Если кто-то из нас, кто-то из числа моих коллег, скажет вам, что в его раздевалке находятся только счастливые игроки, то я сомневаюсь, что это правда. Или кому-то очень повезло.

В составе может быть недовольный профессионал. Это тот, кого не устраивает ситуация, но он чувствует, что его обязанность – работать и еще раз работать. А бывают недовольные, которые считают, что бороться и трудиться каждую минуту ради команды и клуба – это не их дело", – цитирует Моуринью The Guardian.

Ранее сообщалось, что португальский специалист хочет заполучить в команду защитника Реала Эдера Милитана.