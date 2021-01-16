Англия

Хавбек "красных" рассказал о пребывании в мерсисайдском клубе.

Полузащитник Ливерпуля Такуми Минамино поделился мыслями о Ливерпуле, к которому присоединился в прошлом сезоне.

"Мне сложно описать свои чувства. Разумеется, я был счастлив, но при этом я провел всего полсезона в команде, так что не уверен, что помог команде на все 100 процентов.

В тот момент, когда я поднял трофей АПЛ, я почувствовал гордость, но в то же время подумал, что должен был провести сезон полностью на высоком уровне. На сегодняшний день моя цель заключается именно в этом. Еще я очень хочу помочь команде снова завоевать трофей.

Мне уже привычнее в Великобритании, я продолжаю изучать язык, но из-за ситуации с коронавирусом это дается тяжелее. Я сдружился со всеми игроками, но чаще общаюсь с теми, кто говорит по-немецки: Шакири, Матипом, Мане и Кейта", – приводит слова Минамино Goal.

Ранее нападающий Ливерпуля Мохамед Салах рассказал о своем желании играть от звонка до звонка, а также выразил надежду вновь стать чемпионом.