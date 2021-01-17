Англия

"Горожане" намерены серьезно укрепить состав.

Руководство Манчестер Сити выделит главному тренеру команды Пепу Гвардиоле 200 миллионов фунтов на трансферы в летнее межсезонье, сообщает The Telegraph.

По данным источника, "горожане" намерены приобрести нападающего, опорного полузащитника и левого защитника.

Отмечается, что на замену Серхио Агуэро клуб думает приобрести Ромелу Лукаку или Эрлинга Холанда. В центр поля Сити намерен найти замену Фернандиньо, а на левом фланге обороны, как известно, выступает защитник Александр Зинченко.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити признали самым инновационным клубом в мире.