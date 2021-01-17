"Горожане" намерены серьезно укрепить состав.
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17 января 2021, 14:30
Руководство Манчестер Сити выделит главному тренеру команды Пепу Гвардиоле 200 миллионов фунтов на трансферы в летнее межсезонье, сообщает The Telegraph.
По данным источника, "горожане" намерены приобрести нападающего, опорного полузащитника и левого защитника.
Отмечается, что на замену Серхио Агуэро клуб думает приобрести Ромелу Лукаку или Эрлинга Холанда. В центр поля Сити намерен найти замену Фернандиньо, а на левом фланге обороны, как известно, выступает защитник Александр Зинченко.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити признали самым инновационным клубом в мире.