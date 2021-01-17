Украинец провел на поле все 90 минут.
инченко против Таунсенда, Getty Images
17 января 2021, 23:55
В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома крупно обыграл Кристал Пэлас (4:0).
Авторитетный портал WhoScored, по традиции, раздал оценки футболистам после игры.
Лучшим игроком матча стал Кевин Де Брюйне, который оформил ассист — 8,7. Автор дубля Джон Стоунз получил оценку 8,6.
Что касается украинца Александра Зинченко, то он получил среднюю оценку — 7,2.
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