Англия

Украинец провел на поле все 90 минут.

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома крупно обыграл Кристал Пэлас (4:0).

Авторитетный портал WhoScored, по традиции, раздал оценки футболистам после игры.

Лучшим игроком матча стал Кевин Де Брюйне, который оформил ассист — 8,7. Автор дубля Джон Стоунз получил оценку 8,6.

Что касается украинца Александра Зинченко, то он получил среднюю оценку — 7,2.

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