Англия

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 18-го тура Премьер-лиги Манчестер Сити примет на своем поле Астон Виллу.

Воскресенье, 20 января, 22:15. Крейвен Коттедж, Лондон. Главный арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Фулхэм с самого начала сезона является одним из аутсайдеров Премьер-лиги и явным претендентом на возвращение в Чемпионшип. Спустя 17 туров положение дел для "дачников" практически не изменилось. Они по-прежнему пребывают в зоне вылета, при этом нельзя не отметить их заметный прогресс в оборонительной игре.

Лондонский клуб заметно уступает большинству команд высшего дивизиона Англии в качестве набора футболистов. Да, у них есть быстроногая атака, однако на данном этапе этого недостаточно для того, чтобы подняться хотя бы в середину турнирной таблицы. В последнем матче Фулхэм минимально уступил Челси, прервав свою серию из пяти ничьих подряд в АПЛ. Нет никаких сомнений, что сегодня подопечные Скотта Паркера не являются мальчиками для битья, ведь в их активе есть отобранные очки у того же Тоттенхэма и Ливерпуля.

Что касается Манчестер Юнайтед, то сейчас многие уже успели забыть о вылете из Лиги чемпионов на фоне успешных результатов в Премьер-лиге. Совсем недавно "красные дьяволы" располагались в середине турнирной таблицы, а спортивные издания поголовно трубили о возможном увольнении Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера. Сегодня манкунианцы — лидеры, хотя нельзя забывать и о большой плотность в таблице.

Команда Оле-Гуннара Солскьяера успела сколотить успешную серию в АПЛ из 11 матчей кряду, а последнее поражение манкунианцев в английском первенстве произошло аж в начале ноября в поединке против лондонского Арсенала. Конечно, нулевая ничья в прошлом матче с Ливерпулем несколько пошатнула позиции МЮ в качестве лидера, но интрига в еврокубковой зоне по-прежнему сохраняется.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Юнайтед. На победу команды Оле-Гуннара Солскьяера предлагается коэффициент 1,57, тогда как потенциальный успех Фулхэма оценивается показателем 5,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

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