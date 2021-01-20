Англия

"Пенсионеры" вернулись к неудачным выступлениям, на фоне разового успеха в прошлом туре.

Середина текущей недели в английской Премьер-лиге была выделена для проведения поединков из более ранних туров, которые по каким-либо причинам не были сыграны в изначально установленные сроки. К числу таковых относилась и игра 18-го тура между Лестером и лондонским Челси, которые пусть и преследовали разные промежуточные цели, но все равно были настроены на борьбу за наивысшие места в турнирной таблице.

Так уж получилось, что определяющим для дальнейшей судьбы Фрэнка Лампарда во главе "синих" обещал стать именно поединок против коллектива Брендана Роджерса, которого активно продвигали в качестве кандидата на пост главного тренера Челси. Лестер и правда был хорош в предыдущих матчах, поэтому данные разговоры не были беспочвенными. Лондонский клуб, напротив, переживал далеко не самый лучший период сезона, а многомиллионные инвестиции перед сезоном были самым нестабильным из возможных оснований для итогового успеха.

"Пенсионеры" слабо вошли в поединок, напрочь проиграв борьбу за центр поля, поэтому быстрый забитый мяч со стороны футболистов "лис" совершенно не удивил. Олбрайтон от лицевой в правом фланге штрафной стрелял в надежде на удар в одно касание от Барнса, но Харви как следует не попал по мячу, зато обеспечил голевой отскок на стоящего позади него Ндиди. Опорный полузащитник пробил внешней стороной стопы с выдающейся подкруткой, после которой мяч по обратной дуге влетел в левую штангу, отскочив в сетку.

Для Челси игра могла завершиться уже на исходе первой четвери игрового часа, однако удар Мэддисона со средней дистанции в правом полуфланге приняла на себя перекладина у ближнего верхнего угла. Этот момент несколько расшевелил лондонский клуб, который ответил опасными стандартами, во время которых Шмайхель мастерки отработал на линии при попытках завершения от Тиаго Силвы и Джеймса.

Трудности в атаке в виде доставки мяча к чужой штрафной преследовали команду Лампарда по ходу всего поединка. Однако, на 38-й минуте для "синих" мог настать момент, когда ситуацию действительно можно было изменит на корню. Арбитр Крэйг Поусон дал пенальти за якобы фол Эванса против Пулишича у границ владений Шмайхеля, но VAR подтвердил мнение нарушавшего, что контакт был вне опасной зоны.

Свой момент Челси так и не получил, после чего пропустил второй мяч. На 41-й минуте практически из центрального круга Олбрайтон отдал "слепой" заброс в штрафную, где Варди сделал все для дезориентации защитников, после чего Мэддисон спокойно расстрелял Менди ударом с левого фланга чужих владений. По большому счету, у Лампарда оставалось лишь 15 минут в перерыве для того, чтобы придумать выход из сложившейся ситуации.

К сожалению, мы так и не увидели светлых моментов в игре "пенсионеров" после завершения перерыва. Лестер продолжал владеть инициативой в атаке, а если и отдавал мяч соперникам, то спокойно удерживал их в районе центральной линии.

Челси провел абсолютно беззубый второй тайм, лишь в конце которого решился на выход большим числом исполнителей в атаку под подачу со штрафного с левого фланга, но Вернера завершил навес Зийеха ударом головой, предварительно забежав в офсайд. "Лисы" свою пару моментов за этот период не реализовали, хотя и не особо стремились лезть на рожон и добивать оппонентов.

Следующим матчем для Лестера станет гостевая игра против Эвертона в рамках 20-го тура, а лондонский Челси будет на своем поле принимать Вулверхэмптон.



Лестер — Челси 2:0

Голы: Ндиди, 6, Мэддисон, 41



Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана, Эванс, Джастин — Ндиди, Тилеманс — Олбрайтон (Перейра, 76), Мэддисон (Перес, 75), Барнс — Варди (Ихеаначо, 88).



Челси: Менди — Джеймс, Силва, Рюдигер, Чилвелл — Хаверц (Зийех, 68), Ковачич, Маунт — Хадсон-Одои (Вернер, 68), Абрахам, Пулишич.



Предупреждения: Фофана — Хаверц, Ковачич, Зийех.