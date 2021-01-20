Англия

Наставник Челси поделился впечатлением от очередной неудачной игры его команды.

В поединке 18-го тура английской Премьере-лиги лондонский Челси отправился на Кинг Пауэр Стэдиум, где уступил Лестеру в результате двух пропущенных в первом тайме мячей (0:2).

Лестер — Челси 2:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "синих" Фрэнк Лампард на послематчевой пресс-конференции защищал "переходной процесс" внутри Челси, выразив отсутствие удивления тем факто, что пятое поражение в восьми последних поединках ставит его будущее в лондонском клубе под сомнения.

"Все мы понимаем, что некоторые вещи находятся вне моего контроля, — сказал английский специалист в ответ на вопрос журналиста о возможно тренерской отставке, — Единственное, над чем я могу иметь определенную власть — вернуть игрокам уверенность усердной работой на тренировках. Мне нечего ответить по поводу возможного увольнения.

От Челси всегда ждут многого. Обосновано или нет, но запросы болельщиков и директоров "синих" всегда достаточно высоки. Сегодня мы находимся в достаточно тяжелом положении. Достаточно посмотреть на то, что мы до сих пор проходим процесс наигрывания совершенно нового состава.

В последнее время мне часто приходится отвечать на вопросы, связанные с возможным увольнением, но когда команда показывает такие результаты, как сегодня, то реакция людей вполне очевидна".

Стоит напомнить, что в недавнем прошлом Челси находился в числе лидеров турнирной таблицы, однако последние результаты выбили команду не просто из зоны топ-4, но еще и выбили из числа потенциальных участников еврокубков.

"Меня волнует данная тенденция, — сказал по этому поводу Лампард, — Из той формы, в которой мы находились, казалось невозможным настолько быстро прийти к тому, где мы находимся на данный момент. Нам понадобится много усилий для того, чтобы вернуться в число лидирующий команд.

Мы будто бы проспали отдельные моменты первого тайма, в котором нам явно не хватало резкости в движениях. Это может быть связано как с ситуативными ошибками, так и лежать более глубоко, что может потребовать много времени для изучения. Много наших игроков просто не бегали сегодня вечером", — подытожил наставник "пенсионеров".

В следующем туре лондонский Челси сыграет домашний поединок против Вулверхэмптона.