Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча 18-го тура английской Премьер-лиги.
Лестер — Челси, Getty Images
20 января 2021, 06:45
В домашнем поединке против лондонского Челси подопечные Брендана Роджерса сумели справиться с оформлением итогового счета на табло еще в по ходу первого тайма, чем в очередной раз заставили шататься и без того нестабильную тренерскую скамью под Фрэнком Лампардом (2:0).
Смотрите видео голов и обзор матча Лестер — Челси:
Лестер — Челси 2:0
Голы: Ндиди, 6, Мэддисон, 41
Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана, Эванс, Джастин — Ндиди, Тилеманс — Олбрайтон (Перейра, 76), Мэддисон (Перес, 75), Барнс — Варди (Ихеаначо, 88).
Челси: Менди — Джеймс, Силва, Рюдигер, Чилвелл — Хаверц (Зийех, 68), Ковачич, Маунт — Хадсон-Одои (Вернер, 68), Абрахам, Пулишич.
Предупреждения: Фофана — Хаверц, Ковачич, Зийех.