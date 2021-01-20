Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча 18-го тура английской Премьер-лиги.

В домашнем поединке против лондонского Челси подопечные Брендана Роджерса сумели справиться с оформлением итогового счета на табло еще в по ходу первого тайма, чем в очередной раз заставили шататься и без того нестабильную тренерскую скамью под Фрэнком Лампардом (2:0).

Смотрите видео голов и обзор матча Лестер — Челси:

Лестер — Челси 2:0

Голы: Ндиди, 6, Мэддисон, 41

Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана, Эванс, Джастин — Ндиди, Тилеманс — Олбрайтон (Перейра, 76), Мэддисон (Перес, 75), Барнс — Варди (Ихеаначо, 88).

Челси: Менди — Джеймс, Силва, Рюдигер, Чилвелл — Хаверц (Зийех, 68), Ковачич, Маунт — Хадсон-Одои (Вернер, 68), Абрахам, Пулишич.

Предупреждения: Фофана — Хаверц, Ковачич, Зийех.