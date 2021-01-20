Англия

Менеджер ответил на критику в свой адрес.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард прокомментировал ситуацию в команде на фоне негативных результатов.

"Я занял этот пост, зная, что будет тяжело и какой будет реакция на плохие результаты. У нас был запрет на трансферы, мы играли молодежью, потом появились новые игроки, сейчас они стараются адаптироваться в команде.

Нам просто нужно бороться. В середине ноября все было в радужном свете, но сейчас все не так безоблачно. Мы не единственные, у кого есть проблемы. Мне повезло, что я умею справляться с давлением. Так уж получилось, что мы не побеждаем. Нужно поскорее преодолеть этот сложный период", — цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.

Напомним, что после 19 матчей "синие" занимает лишь восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков.

В последнем поединке в рамках АПЛ лондонцы на выезде уступили Лестеру.