Англия

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал успешный для его команды выезд в гости к Фулхэму.

Восемнадцатый тур английской Премьер-лиги ознаменовался очередной гостевой победой Манчестер Юнайтед, который сумел одолеть лондонский Фулхэм, несмотря на не самый удачный старт поединка (2:1).

Фулхэм — Манчестер Юнайтед 1:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Красных дьяволов" Уле-Гуннар Солскьяер в своем послематчевом интервью выразил удовлетворение очередными добытыми тремя очками, однако акцентировал внимание на том, что его команда так и не показала привычный для себя футбол.

"Я думаю, что мы начали игру слишком медленно, хотя после гола Фулхэма я чувствовал, что мы сумеем отыграться. Соперники просто разбудили мою команду, за что я могу только быть благодарен им. Игра в прошлое воскресенье против Ливерпуля (0:0 — ред.) не выбила нас из колеи, хотя было заметно, что игроки немного устали.

Три очка на Крэйвен Коттедж были крайне важны для продолжения турнирной борьбы, как и в любом другом поединке. Когда будут подсчитывать баллы в конце сезона, мало кому будет интересно где и как они были добыты, а вот их количество — это уже совсем другой вопрос. Нам нужно подпитывать уверенность в своих сила и боевой дух для дальнейшей борьбы. Лучше, чем с помощью побед, это сделать невозможно".

Отдельными лестными словами норвежский специалист отметит полузащитника Поля Погба, на счету которого оказался победный забитый мяч на 65-й минуте. "Поль действительно вышел на уровень своей топ-формы. Он прекрасно чувствует себя на любом участке поля, что делает его незаменимым игроком для нас. Даже несмотря на раннюю желтую сегодня, он все равно был активен в игре на оборону. Очень хороший поединок в его исполнении".

"С каждой игрой мы становимся все лучше и лучше. На все уровнях: физически, морально. В этом сезоне у нас уже неоднократно были камбэки, после пропущенного гола. Я доволен тем, что мы не опускаем руки после подобного. Горжусь своими игроками, их подготовка к матчам и поведение на поле — просто фантастика", — подытожил Солскьяер.

В следующем туре Манчестер Юнайтед сыграет домашний поединок против Шеффилд Юнайтед.