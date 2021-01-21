Англия

"Красные дьяволы" не перестают показывать свой характер.

В гостевом поединке против Фулхэма Манчестер Юнайтед добыл волевую победу благодаря голу Поля Погба во втором тайме (2:1).

"Красные дьяволы" пропустили первыми, но показали характер и смогли отыграться. Данный камбэк стал 94-ым для команды в АПЛ.

Как сообщает, Opta Манчестер Юнайтед установил рекорд по этому показателю.

Примечательно, что "красные дьяволы" добыли уже седьмую волевую победу в текущем розыгрыше чемпионата.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Фулхэм.