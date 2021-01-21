Англия

Работа специалиста в клубе находится под угрозой.

Руководство Челси отправит в отставку главного тренер команды Фрэнка Лампарда, если ему не удастся исправить положение дел в АПЛ, сообщает Sky Sports.

Напомним, лондонцы после 19-и туров занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 баллов.

По данным источника, боссы клуба уже выбрали вероятные кандидатуры на замену Лампарду — ими стали экс-тренер ПСЖ Томас Тухель и бывший наставник Ювентуса Максимилиано Аллегри.

Ранее СМИ сообщали, что на пост менеджера Челси также претендует Брендан Роджерс, Ральф Хазенхюттль и Юлиан Нагельсманн.