Неудачные выступления лондонского клуба серьезно ударили по репутации Фрэнка Лампарда.
Юлиан Нагельсманн, Getty Images
13 января 2021, 12:30
Лондонский Челси попал в затяжную серию из неудачных поединков в английской Премьер-лиге, с середины декабря 2020 по январь 2021 годов сумев одержать лишь одну победу в шести поединках.
Подобные результаты выступлений серьезным образом ударили не только по позициям "пенсионеров" в турнирной таблице, но также и бросили тень на перспективы Фрэнка Лэмпарда относительно дальнейшей работы в роли главного тренера "синих".
На замену английскому специалисту уже выстроилась целая вереница из потенциальных кандидатов, среди которых ранее назывались экс-наставник ПСЖ Томас Тухель, бывший главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри, действующий главный тренер Лестера Брендан Роджерс, а также нынешний наставник Саутгемтона Ральф Хазенхюттль.
Однако, как стало известно главному редактору немецкого издания BILD Кристиану Фальку, к перечню потенциальных кандидатов прибавился еще и действующий руководитель РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн.
Соглашение немецкого специалиста с "Красными быками" рассчитано до лета 2023 года, и, с точки зрения результатов команды во всех турнирах, РБ вряд ли будет намерен расставаться со своим наставником в ближайшее время.
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