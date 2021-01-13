Англия

Неудачные выступления лондонского клуба серьезно ударили по репутации Фрэнка Лампарда.

Лондонский Челси попал в затяжную серию из неудачных поединков в английской Премьер-лиге, с середины декабря 2020 по январь 2021 годов сумев одержать лишь одну победу в шести поединках.

Подобные результаты выступлений серьезным образом ударили не только по позициям "пенсионеров" в турнирной таблице, но также и бросили тень на перспективы Фрэнка Лэмпарда относительно дальнейшей работы в роли главного тренера "синих".

На замену английскому специалисту уже выстроилась целая вереница из потенциальных кандидатов, среди которых ранее назывались экс-наставник ПСЖ Томас Тухель, бывший главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри, действующий главный тренер Лестера Брендан Роджерс, а также нынешний наставник Саутгемтона Ральф Хазенхюттль.

Однако, как стало известно главному редактору немецкого издания BILD Кристиану Фальку, к перечню потенциальных кандидатов прибавился еще и действующий руководитель РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн.

TRUE: On the manager-shortlist of @ChelseaFC besides Thomas @TTuchelofficial, Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers and Ralph Hasenhüttl: candidate is also Julian Nagelsmann @DieRotenBullen @SPORTBILD @AxelHesse1 — Christian Falk (@cfbayern) January 13, 2021

Соглашение немецкого специалиста с "Красными быками" рассчитано до лета 2023 года, и, с точки зрения результатов команды во всех турнирах, РБ вряд ли будет намерен расставаться со своим наставником в ближайшее время.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.