Англия

Лондонцы хотят подписать норвежского полузащитника.

Арсенал заинтересовался подписанием Мартина Эдегора на правах арендного соглашения, сообщает издание Marca.

Норвежский полузащитник попросил покинуть клуб в январе в поисках игрового времени, которого у него в Реале мало.

"Канониры" же хотят пригласить игрока на освободившееся место после ухода Месута Озила.

В текущем розыгрыше Мартин Эдегор пропустил 9 матчей из-за различных травм. По той же причине он не помог "сливочным" в кубковом поединке против Алькояно.

Напомним, что Зинедин Зидан не хочет ухода норвежского футболиста.