Испания

Норвежца не устраивает количество игрового времени.

Полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор намерен покинуть стан "сливочных".

Как сообщает Marca, норвежца не устраивает количество игрового времени в клубе, в связи с чем он хочет снова уйти в аренду.

Также отмечается, что главный тренер команды Зинедин Зидан не хочет ухода Эдегора, но все указывает на то, что он покинет клуб по арендному соглашению. 23-летний хавбек рассматривает возвращение в Реал Сосьедад, за который выступал в прошлом сезоне.

В текущем розыгрыше Мартин Эдегор пропустил 9 матчей из-за различных травм. По той же причине он не поможет "сливочным" в кубковом поединке против Алькояно.

Ранее вратарь мадридского Реала Андрей Лунин поделился снимком с предматчевой тренировки накануне поединка Кубка Испании против Алькояно.