Испания

Норвежский полузащитник пропустит ближайший матч против Кадиса.

Мартин Эдегор получил повреждение камбаловидной мышцы бедра, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Ввиду этого, норвежский полузащитник не сможет сыграть против Кадиса в рамках чемпионата Испании.

Отметим, что в том поединке может произойти дебют Андрея Лунина в составе "королевского клуба".

Напомним, встреча мадридского Реала и Кадиса состоится в субботу, 17 октября, в 19:30 по киевскому времени.