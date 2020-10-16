Норвежский полузащитник пропустит ближайший матч против Кадиса.
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16 октября 2020, 22:24
Мартин Эдегор получил повреждение камбаловидной мышцы бедра, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Ввиду этого, норвежский полузащитник не сможет сыграть против Кадиса в рамках чемпионата Испании.
Отметим, что в том поединке может произойти дебют Андрея Лунина в составе "королевского клуба".
Напомним, встреча мадридского Реала и Кадиса состоится в субботу, 17 октября, в 19:30 по киевскому времени.