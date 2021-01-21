Англия

Хавбек имеет шанс вновь выступать за "горожан".

Руководство Манчестер Сити рассматривает вариант с приобретением полузащитника Астон Виллы Дугласа Луиса, сообщает The Athletic.

Напомним, бразильский футболист выступал в составе "горожан" с 2017 по 2019 год, не сыграв ни одного матча, после чего перешел в Виллу.

Отмечается, что Сити имеет право первоначального выкупа Луиса, чем клуб и планирует воспользоваться в ближайшем будущем.

В последнем поединке английской Премьер-лиги Манчестер Сити в родных стенах обыграл Астон Виллу (2:0).