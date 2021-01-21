Англия

"Волки" уверенны в успешном заключении сделки.

Нападающий Реал Сосьедада Виллиан Жозе может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно и продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах 29-летнего бразильца заинтересован Вулверхэмптон, который продолжает вести переговоры с Сосьедадом касательно подписания футболиста.

"Волки" предложили испанскому клубу аренду Виллиана Жозе с возможностью выкупить его контракт на постоянной основе за 20 миллионов евро.

Сторонам пока не удалось согласовать условия возможного трансфера, однако боссы Вулверхэмптона уверены в успешном заключении сделки.

В текущем сезоне Виллиан Жозе провел в футболке Реал Сосьедада 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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