Англия

Менеджер рассказал о вероятных новичках.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение о том, будет ли укреплять состав команда в текущее межсезонье.

"Конечно, решения принимаю не я. Всегда так и было. Если это кого-то удивляет, то я не могу это изменить.

Мы каждый день обсуждаем сложившуюся ситуацию. Можем мы что-то улучшить или нет? Я даю рекомендации, но не могу тратить деньги. Я не принимаю таких решений. Никогда не делал этого", – сказал Клопп Sky Sports.

Ранее немецкий специалист прокомментировал первое домашнее поражение команды в чемпионате почти за четыре года.