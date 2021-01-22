Англия

Ливерпуль не забивает в четырех матчах АПЛ подряд.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями после первого домашнего поражения в АПЛ с 2017-го года. "Красные" уступили Бернли в матче 18-го тура АПЛ (0:1).

"Ответственность за это несу я – вот самое простое объяснение. Мы много владели мячом, создали несколько моментов, но не реализовали их. Из-за этого в матче ничего не было решено, а вот соперник сумел заработать пенальти. Хотя Алиссон сказал мне, что фола не было, но я сам не видел.

Мы приняли неверные решения в какой-то момент. Мы совершили три заброса в штрафную, старались доставить мяч до кого-нибудь из наших футболистов, но не сумели. Моя работа — расположить игроков на правильных позициях.

Мне сложно объяснить это поражение. Мои парни не из тех, кто после 7:0 расслабился бы. Все они работали, но результата добиться не сумели. Если что-то не получается, значит надо стараться усерднее. Нужно было постараться, чтобы проиграть этот матч. Нам нужно не винить кого-то, а разобраться с проблемами вместе, чем мы и займемся. Тем более, у нас не так много времени", – приводит слова Клоппа BBC.

Ранее наставник Ливерпуля заявлял, что у его команды трудный период и никто этого не отрицает.