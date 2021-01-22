Англия

Немец вскоре может приступить к работе в Лондоне.

Бывший главный тренер ПСЖ Томас Тухель является фаворитом на пост главного тренера Челси, утверждает журналист Кристиан Фальк.

По данным источника, руководство лондонцев готово к отставке Фрэнка Лампарда, если он не исправит ситуацию с неудовлетворительными результатами в ближайших матчах.

Отмечается, что запасным вариантом остается экс-менеджер Лейпцига Ральф Рангник, а вот Максимилиано Аллегри и вовсе нет в шорт-листе.

Ранее спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал, почему клуб расстался с Тухелем.