Франция

Леонардо рассказал об увольнении специалиста.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что экс-тренер парижан Томас Тухель знал, что его скоро должны уволить.

"Обе стороны понимали, что продлить контракт по окончании сезона будет сложно. Поэтому мы решили сыграть на опережение.

Это было не для красоты. Не думаю, что увольнение стало для Тухеля сюрпризом. Мы с ним неоднократно обсуждали эту ситуацию. Возможно, он перестал меня понимать", — сказал Леонардо France Football.

Ранее функционер рассказал о переговорах о новом контракте с лидерами команды, заявив, что он не станет их уговаривать остаться.