Англия

Менеджер высказался о создании нового турнира.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал идею создания европейской Суперлиги.

"Я считаю, что мы не можем потерять национальные чемпионаты. Что это значит для Кубка Англии, для наших лиг?

Что мы должны сделать, так это усилять каждый европейский чемпионат. Меньше команд, более качественные чемпионаты, усилить Лигу 1, Лигу 2, Премьер-лигу через уменьшение числа участников. Нужно идти к качеству через количество.

Чтобы создать супер-Премьер-лигу, нужно сократить число команд. Но мы не можем убить дивизионы рангом ниже и саму Премьер-лигу", – сказал Гвардиола Sky Sports.

Ранее о работе с испанским специалистом рассказал крайний полузащитник Баварии Лерой Сане.