Англия

Хавбек Баварии рассказал о работе с наставником "горожан".

Полузащитник мюнхенской Баварии Лерой Сане поделился воспоминаниями о работе с наставником Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой.

"Мы с Пепом в хороших отношениях. Благодаря ему я вышел на совершенно новый уровень. Он обращал много внимания на мелочи: какой ногой я приму мяч, как лучше расположиться, чтобы открыть пространство.

Все тренеры говорят об этом , но он делал это ежедневно, пока в какой-то момент в моей голове не появился маленький Гвардиола, подсказывающий мне что делать на поле. Он не останавливается, когда видит, что ты прогрессируешь.

Пеп всегда найдет что-то новое, над чем будет работать с тобой. Если бы не мой переход л в Манчестер Сити, я бы, наверное, не достиг своего уровня", – приводит слова Сане Goal со ссылкой на Der Spiegel.

Ранее председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал об окончании сотрудничества с бывшим главным тренером мнюнхенского клуба Хосепом Гвардиолой.