Англия

"Горожане" рисковали вылететь из турнира, но сумели реабилитироваться в концовке встречи.

Завершился поединок 1/16 финала Кубка Англии, в котором Манчестер Сити отправился в гости к команде из четвертого по силе дивизиона страны — Челтенхэма.

После безголевого первого тайма, футболисты Челтенхэма неожиданно вышли вперед на 59-й минуте встречи и сохраняли свое минимальное преимущество в счете вплоть до заключительного отрезка.

Тем не менее, начиная с 81-й минуты, класс взял свое, и подопечные Хосепа Гвардиолы отправили в ворота менее именитого соперника три мяча, тем самым избежав вылета из турнира.

Челтенхэм — Манчестер Сити 1:3

Голы: Мэй, 59 – Фоден, 81, Жезус, 84, Торрес, 90+4.

Челтенхэм: Гриффитс – Бойл, Тозер, Раглан – Фристон, Клементс (Аддай, 89), Томас, Азаз (Уильямс, 80), Блэр –Ллойд (Лонг, 69), Мэй

Манчестер Сити: Стеффен – Менди (Канселу, 77), Ляпорт, Гарсия, Харвуд-Беллис (Диаш, 68) – Фернандиньо, Фоден, Дойл (Гюндоган, 68) – Торрес, Жезус, Марез

Предупреждения: Бойл, Раглан, Тозер – Ляпорт.