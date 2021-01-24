Англия

Испанец высказался о проблемах своего коллеги.

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал сложную ситуацию менеджера Челси Фрэнка Лампарда.

"Я знаю Фрэнка несколько лет, провел с ним некоторое время и хотел бы, чтобы клуб поддержал его и дал ему шанс.

У него огромный опыт в качестве футболиста, он легенда Челси, он сделал кое-что по-настоящему хорошее. Требуется время. В этом году у нас не было как раз этого – времени, чтобы над чем-то поработать", – сказал Артета TeamTalk.

Ранее сообащось, что фаворитом на пост главного тренера Челси в случае отставки Лампарда остается Томас Тухель.