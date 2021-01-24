Англия

"Красные дьяволы" добились значимого результата.

Манчестер Юнайтед выбил Ливерпуль из Кубка Англии на стадии 1/16 финала в поединке, добившись победы со счетом 3:2.

Тем самым, "красные дьяволы" впервые обыграли принципиального соперника под руководством Оле-Гуннара Солскьяера.

Для норвежского специалиста это был пятый поединок во главе Манчестер Юнайтед против Ливерпуля.

Кроме того, манкунианцы выиграли у мерсисайдцев впервые с марта 2018 года.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль.