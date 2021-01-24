Фавориты противостояний

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В рамках 1/16 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед сойдется в домашнем противостоянии с Ливерпулем.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Воскресенье, 24 января, 19:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Топ-команды столкнутся между собой на довольно ранней стадии турнира. Причем, впервые за долгое время фаворитом поединка, вероятнее всего, можно считать именно команду Солскьяера. Юнайтед и Ливерпуль ранее встречать в матче на Энфилде в рамках чемпионата, расписав нулевую ничью.

Тем не менее, текущее положение команд совершенно разное. "Манкунианцы" демонстрируют чудеса стабильности, возглавив турнирную таблицу, а Ливерпуль столкнулся с тяжелым отрезком — "красные" не могут победить в АПЛ уже в пяти матчах кряду. Более того, за четыре игры в чемпионате в 2021 году Ливерпуль не забил ни единого гола.

Букмекеры считают фаворитом встречи Манчестер Юнайтед. Так, компания Фаворит предлагает на победу "манкунианцев" коэффициент 2,39. Победа Ливерпуля оценена в 2,93, а ничейный результат — в 3,60.

Матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.