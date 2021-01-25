Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 1/16 финала Кубка Англии.

В очередном эпизоде противостояния между командами из английской Премьер-лиги и Чемпионшипа в рамках 1/16 финала Кубка Англии успех праздновал представитель стоящего выше по рангу турнира. Эвертон на своем поле не познал сопротивления Шеффилд Уэнсдей, поразив ворота соперников в первом тайме, после чего двумя точными ударами после перерыва уверенно закрепил за собой право сыграть в следующем раунде.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Эвертон — Шеффилд Уэнсдей 3:0

Голы: Калверт-Льюин, 29, Ришарлисон, 59, Мина, 62.

Эвертон: Ольсен — Годфри (Кенни, 76), Холгейт, Коулмэн, Мина — Андре Гомеш (Оньянго, 85), Хамес (Смолл, 85), Сигурдссон, Дукуре — Калверт-Льюин (Бернард, 67), Ришарлисон (Гордон, 76).

Шеффилд Уэнсдей: Уайлдсмит — Гэлвин (Пенни, 60), Бернер, Урогиде, Бреннан — Пелупесси, Патерсон (Браун, 60), Бэннан (Деле-Баширу, 68), Харрис — Грин (Уиндасс, 46), Рич (Мэрриотт, 80).

Предупреждение: Годфри.