Бельгийский форвард может сменить клуб, но остаться в АПЛ.
Кристиан Бентеке, Getty Images
25 января 2021, 10:56
Нападающий Кристал Пэлас Кристиан Бентеке может продолжить свою карьеру в составе Вест Бромвича, сообщает Sky Sports.
В услугах 30-летнего бельгийца лично заинтересован наставник "дроздов" Сэм Аллардайс, который очень хочет видеть футболиста в своей команде, которая ведет борьбу за выживание в АПЛ.
Отмечается, что из-за нехватки средств, Вест Бромвич готов арендовать Бентеке до конца нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне Бентеке провел 16 поединков, в которых забил четыре мяча.
Ранее сообщалось, что бельгийским форвардом интересуется Астон Вилла.