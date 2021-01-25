Англия

Бельгийский форвард может сменить клуб, но остаться в АПЛ.

Нападающий Кристал Пэлас Кристиан Бентеке может продолжить свою карьеру в составе Вест Бромвича, сообщает Sky Sports.

В услугах 30-летнего бельгийца лично заинтересован наставник "дроздов" Сэм Аллардайс, который очень хочет видеть футболиста в своей команде, которая ведет борьбу за выживание в АПЛ.

Отмечается, что из-за нехватки средств, Вест Бромвич готов арендовать Бентеке до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Бентеке провел 16 поединков, в которых забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что бельгийским форвардом интересуется Астон Вилла.