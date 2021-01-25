Испанский защитник может покинуть стан "горожан" как этой зимой, так и будущим летом.
Эрик Гарсия, Getty Images
25 января 2021, 12:33
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признал, что защитник Эрик Гарсия может покинуть команду в зимнее трансферное окно или будущим летом.
"Я почти уверен, что он уйдет в конце сезона. Уйдет ли он сейчас? Все зависит от клубов. Посмотрим, что будет до конца трансферного окна", — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
20-летний испанец был тесно связан с Барселоной, которая отложила его трансфер на время выборов президента клуба.
Контракт футболиста с "горожанами" рассчитан до лета 2021 года и в таком случае он может достаться "блаугранас" бесплатно в качестве свободного агента.
В нынешнем сезоне Гарсия провел всего лишь восемь поединков.