Англия

Испанский защитник может покинуть стан "горожан" как этой зимой, так и будущим летом.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признал, что защитник Эрик Гарсия может покинуть команду в зимнее трансферное окно или будущим летом.

"Я почти уверен, что он уйдет в конце сезона. Уйдет ли он сейчас? Все зависит от клубов. Посмотрим, что будет до конца трансферного окна", — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

20-летний испанец был тесно связан с Барселоной, которая отложила его трансфер на время выборов президента клуба.

Контракт футболиста с "горожанами" рассчитан до лета 2021 года и в таком случае он может достаться "блаугранас" бесплатно в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Гарсия провел всего лишь восемь поединков.