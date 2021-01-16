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    16 января 2021, 11:10

    Барселона отложила трансфер Гарсии из-за кандидатов на пост президента

    Защитник не переберется в стан "сине-гранатовых" этой зимой.

    Эрик Гарсия, getty images
    Эрик Гарсия, getty images 16 января 2021, 11:10

    Эрик Гарсия не перейдет в Манчестер Сити в текущее трансферное окно, утверждает издание Mundo Deportivo.

    Исполняющий обязанности президента Карлес Тускетс не смог договориться с кандидатами на пост относительно целесообразности сделки.

    Из трех претендентов на должность лишь один поддержал идею подписания молодого защитника, тогда как двое отказались.

    Гарсия в текущем сезоне провел за Манчестер Сити 7 матчей во всех турнирах. Он является воспитанником академии Барселоны.

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