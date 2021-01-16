Барселона отложила трансфер Гарсии из-за кандидатов на пост президента

Испания

Защитник не переберется в стан "сине-гранатовых" этой зимой.

Эрик Гарсия не перейдет в Манчестер Сити в текущее трансферное окно, утверждает издание Mundo Deportivo.

Исполняющий обязанности президента Карлес Тускетс не смог договориться с кандидатами на пост относительно целесообразности сделки.

Из трех претендентов на должность лишь один поддержал идею подписания молодого защитника, тогда как двое отказались.