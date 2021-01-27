Англия

Вашему вниманию ключевые моменты поединка.

Манчестер Сити встречался в гостях с Вест Бромвичем в рамках 20-го тура АПЛ.

Благодаря пяти безответным мячам, которые оказались в воротах команды Сэма Аллардайса, "горожане" одержали разгромную победу и сместили Манчестер Юнайтед с первой строчки турнирной таблицы чемпионата Англии.

Нельзя не отметить, что в успехе Манчестер Сити принял участие украинец Александр Зинченко, который провел на футбольном поле все 90 минут.

Вашему вниманию видео голов и обзор данного поединка:

Вест Бромвич — Манчестер Сити 0:5

Голы: Гюндоган, 6, 30, Канселу, 20, Марез, 45+2, Стерлинг, 57

Вест Бромвич: Джонстон — Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Гиббс — Снодграсс (Филлипс, 59), Ливермор, Грант (Робсон-Кану, 64) — Матеус Перейра, Сойерс, Робинсон (Бартли, 46).

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко — Фоден (Ферран Торрес, 52), Гюндоган (Лапорт, 52), Родри — Марез, Стерлинг, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 60).

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