Англия

Завершился поединок английской Премьер-лиги.

Бернли принимал Астон Виллу на своем поле в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Англии и добился победы.

Подопечные Шона Дайча пропустили дважды уступали в счете по ходу матча, но все-таки смогли набрать три очка.

Бернли — Астон Вилла 3:2

Голы: Ми, 52, Макнил, 76, Вуд, 79 — Уоткинс, 14, Грилиш, 68

Бернли: Поуп — Лоутон, Ми, Тарковски, Питерс — Браунхилл (Корк, 46), Брэйди (Гудмундссон, 60), Вествуд, Макнил — Вуд, Родригес (Выдра, 75).

Астон Вилла: Мартинес — Конса, Таргетт, Мингз, Кэш — Грилиш, Баркли (Эль-Гази, 83), Дуглас Луис (Дэвис, 89), Макгинн, Траоре (Трезеге, 83) — Уоткинс.

Предупреждение: Тарковски