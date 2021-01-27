Англия

Томас Тухель дебютировал в качестве наставника "пенсионеров" с ничьей против Вулверхэмптона.

Челси разошелся миром с Вулверхэмптоном в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги.

Этот матч стал для Томаса Тухеля дебютным на посту главного тренера "пенсионеров", при этом нули на табло обеим командам сменить так и не удалось.

Интересно, что последние три нулевые ничьи Челси в чемпионате Англии на Стэмфорд Бридж пришлись на руководство трех разных специалистов.

Так, в январе 2019 года лондонский клуб под руководством Маурицио Сарри расписал безголевой мир с Саутгемптоном, а уже при Фрэнке Лампарде в конце ноября 2020 года Челси сыграл в нулевую ничью с Тоттенхэмом.

"Сухая" ничья в матче с Вулверхэмптоном на Стэмфорд Бридж стала третьей в АПЛ с того момента, но теперь команду возглавлял уже Томас Тухель.

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