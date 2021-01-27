Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Челси — Вулверхэмптон, getty images
27 января 2021, 23:49
Челси разошелся миром с Вулверхэмптоном в поединке 20-го тура английской Премьер-лиги, который стал для Томаса Тухеля дебютным на посту главного тренера "пенсионеров".
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Смотрите обзор матча Челси — Вулверхэмптон:
Челси – Вулверхэмптон 0:0
Челси: Менди — Чилуэлл (Пулишич, 75), Силва, Рюдигер, Аспиликуэта — Ковачич, Жоржиньо — Хадсон-Одои, Хаверц, Зиеш (Маунт, 81) — Жиру (Абрахам, 76).
Вулверхэмптон: Патрисиу — Килман, Коуди, Боли — Нури (Хоевер, 46), Невеш, Дендонкер, Семеду — Поденсе (Жозе, 72) — Нету, Траоре (Моутиньо, 90).
Предупреждения: Чилуэлл, 61 — Нету, 50.