Англия

Поединок АПЛ завершился при равном счете на табло.

Лестер отправился в гости к Эвертону в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Англии и сыграл вничью.

"Лисы" пропустили первыми на исходе получаса игры после удара из-за пределов штрафной от Хамеса, но сравняли счет в середине второго тайма усилиями Тилеманса.

Эвертон — Лестер 1:1

Голы: Хамес, 30 — Тилеманс, 67

Эвертон: Пикфорд — Холгейт (Ивоби, 80), Кин, Мина, Динь — Андре Гомеш, Дэвис, Хамес (Сигурдссон, 85), Годфри — Кэлверт-Льюин (Коулмэн, 89), Ришарлисон.

Лестер: Шмайхель — Эванс (Сеюнджю, 77), Кастань, Фофана, Джастин — Мэддисон, Тилеманс, Барнс, Олбрайтон (Ундер, 68), Ндиди (Менди, 42) - Перес

Предупреждения: Хамес — Джастин