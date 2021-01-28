Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 20-го тура АПЛ.

В рамках двадцатого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в домашних условиях не смог справиться с абсолютным аутсайдером текущего розыгрыша национального первенства — Шеффилд Юнайтед, пропустив по голу в каждом из таймов. При этом, подопечным Оле-Гуннара Солскьяера удалось ненадолго выровнять ситуацию на табло в середине второй половины встречи, однако "клинки" все равно сумели одержать сенсационную победу (2:1).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 1:2

Голы: Магуайр, 64 — Брайан, 23, Берк, 74

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Туанзебе (ван де Беек, 83), Магуайр, Теллес (Шоу, 82) — Погба, Матич — Гринвуд (Кавани, 66), Фернандеш, Мартиаль — Рашфорд.

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Башем, Ягелка, Ампаду — Болдок, Ландстрем, Норвуд, Флек, Брайан — Макголдрик (Брюстер, 80), Шарп (Берк, 70).

Предупреждения: Туанзебе — Ландстрем.