Англия

"Красные дьяволы" неожиданно отсупились.

Манчестер Юнайтед принимал Шеффилд Юнайтед в поединке 20-го тура чемпионата Англии и уступил со счетом 1:2.

Тем самым, "клинки" прервали беспроигрышную серию команды Оле-Гуннара Солскьяера, которая насчитывала 13 матчей.

Теперь Манчестер Юнайтед отстает от Манчестер Сити на четыре балла, если считать по потерянным очкам.

В следующем туре "красных дьяволов" ждет крайне непростая встреча с Арсеналом на выезде.