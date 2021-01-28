Англия

"Красные" прервали серию неудачных матчей с точки зрения результативности.

Ливерпуль в рамках поединка 20-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Тоттенхэму и смог забить сопернику.

Благодаря этому голу подопечные Юргена Клоппа прервали серию без забитых голов, которая уже насчитывали четыре игры — против Бернли, Манчестер Юнайтед, Саутгемптона и Ньюкасла.

Перед началом игрового дня Ливерпуль располагался на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 34 балла.

Матч Тоттенхэм — Ливерпуль начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.