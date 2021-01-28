"Красные" прервали серию неудачных матчей с точки зрения результативности.
Роберто Фирмино, getty images
28 января 2021, 23:29
Ливерпуль в рамках поединка 20-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Тоттенхэму и смог забить сопернику.
Благодаря этому голу подопечные Юргена Клоппа прервали серию без забитых голов, которая уже насчитывали четыре игры — против Бернли, Манчестер Юнайтед, Саутгемптона и Ньюкасла.
Перед началом игрового дня Ливерпуль располагался на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 34 балла.
Матч Тоттенхэм — Ливерпуль начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.