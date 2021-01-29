Англия

Сенегалец завоевывает свое место в истории "красных".

Ливерпуль в рамках поединка 20-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Тоттенхэму и добыл победу.

Один из голов команды Юргена Клоппа забил Садио Мане — для сенегальца это было 91 взятие ворот соперника в футболке "красных".

Благодаря этому голу он обошел Джона Тошака и занял свое место в ТОП-10 лучших бомбардиров в истории клуба.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Ливерпуль.