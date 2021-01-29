Англия

Футболист вновь выпал из игры на неопределенный срок.

В поединке 20-го тура чемпионата Англии нападающий Тоттенхэма Харри Кейн был заменен после первого тайма из-за повреждения голеностопа.

Главный тренер "шпор" Жозе Моупинью после игры заявил, что Кейн травмировал оба голеностопа и выбыл из игры на неопределенный срок.

"Кейн травмировал оба голеностопа. Первый раз против него грубо сыграл Тьяго, а второй я не запомнил. Вторая травма выглядит серьезнее первой. Он пропустит несколько недель, точно сказать не могу.

Есть некоторые игроки, которых вы не можете заменить. Так иногда случается, но я считаю, что мы должны бороться дальше. Мы не можем делать ничего другого, кроме как продолжать борьбу", — цитирует Жозе ВВС.

Отметим, что Ливерпуль одолел Тоттенхэм благодаря голам Фирмино, Александера-Арнольда и Мане.

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