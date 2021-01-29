Англия

Центральный поединок тура в Англии не обошелся без плохих новостей.

Ливерпуль в рамках поединка 20-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Тоттенхэму и добыл победу.

Матч не обошелся без повреждений - в перерыве поле покинул Харри Кейн из-за травмы голеностопа, а Филлипс сменил Матипа.

Английский нападающий по ходу первой половины игры несколько раз оказывался на газоне и нуждался в медицинской помощи.

Напомним, что мышечное повреждение прямо перед игрой получил полузащитник мерсисайдцев Фабиньо.