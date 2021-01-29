Англия

Футболист нуждается в игровой практике.

Защитник лондонского Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

По информации Mirror, футболист готов уйти в аренду, чтобы повысить свои шансы на попадание на Евро-2020.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ясно дал понять всем игрокам, что они должны играть регулярно, чтобы попасть в состав команды на предстоящий турнир. За национальную команду Эйнсли уже провел пять матчей.

Также сообщается, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересован Вулверхэмптон, который хотел подписать его прошлым летом.

В текущем сезоне на счету Мэйтленд-Найлза 20 матчей за "канониров" во всех турнирах.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.