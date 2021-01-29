Футболист нуждается в игровой практике.
Эйнсли Мэйтленд-Найлз, getty images
29 января 2021, 09:55
Защитник лондонского Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
По информации Mirror, футболист готов уйти в аренду, чтобы повысить свои шансы на попадание на Евро-2020.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ясно дал понять всем игрокам, что они должны играть регулярно, чтобы попасть в состав команды на предстоящий турнир. За национальную команду Эйнсли уже провел пять матчей.
Также сообщается, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересован Вулверхэмптон, который хотел подписать его прошлым летом.
В текущем сезоне на счету Мэйтленд-Найлза 20 матчей за "канониров" во всех турнирах.
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