Полузащитник Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает портал Sport1.

"Красные дьяволы" планируют укрепить состав до закрытия трансферного окна и попытаются заполучить английского вингера. Руководство клуба практически согласовало переход футболиста с "канонирами" за 20 млн евро.

В новом сезоне 23-летний игрок успел провести 4 поединка в составе Арсенала.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может арендовать нападающего Реала Луку Йовича.