"Красные дьяволы" хотят заполучить футболиста Арсенала.
Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Getty Images
30 сентября 2020, 13:07
Полузащитник Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает портал Sport1.
"Красные дьяволы" планируют укрепить состав до закрытия трансферного окна и попытаются заполучить английского вингера. Руководство клуба практически согласовало переход футболиста с "канонирами" за 20 млн евро.
В новом сезоне 23-летний игрок успел провести 4 поединка в составе Арсенала.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может арендовать нападающего Реала Луку Йовича.