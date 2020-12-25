Испания

"Матрасники" следили за прогрессом игрока Арсенала в течение последних 12 месяцев.

Универсальный игрок Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз, зачастую выступающий на позиции правого защитника, может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Online Gooner, мадридский Атлетико заинтересован в подписании 23-летнего англичанина, за которым следить в течение последних 12 месяцев.

Отмечается, что на следующей неделе, когда откроется трансферное окно, "матрасники" планируют сделать по Мэйтленду-Найлзу официальный запрос, после чего подготовить предложение Арсеналу.

В текущем сезоне английский фулбек провел в футболке "канониров" 17 поединков во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу.

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