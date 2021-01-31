Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Челси — Бернли, Getty Images
31 января 2021, 18:47
В поединке 21-го тура английской Премьер-лиги Челси сошелся в домашнем противостоянии с Бернли.
Благодаря безответным голам Аспиликуэты и Маркоса Алонсо "пенсионерам" удалось гарантировать себе победный результат, ставший для Томаса Тухеля первым на посту главного тренера лондонского клуба.
Смотрите видео голов и обзор матча Челси — Бернли:
Челси — Бернли 2:0
Голы: Аспиликуэта, 42, Алонсо, 84
Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Хадсон-Одои (Джеймс, 73), Жоржиньо, Ковачич, Маркос Алонсо — Маунт (Хаверц, 80), Вернер — Абрахам (Пулишич, 46)
Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс — Брэди (Мумбонго, 76), Вествуд, Корк, МакНейл — Выдра (Родригес, 57), Вуд (Гудмундссон, 72)
Предупреждение: Вествуд