Англия

Football.ua представляет анонс центрального матча 22-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче 22-го тура Премьер-лиги Вулверхэмптон примет на своем поле Арсенал.

Вулверхэмптон — Арсенал

Вторник, 2 февраля, 20:00. Молинью, Вулверхэмптон. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

О потенциальном понижении Вулверхэмптона в классе сейчас говорить еще слишком рано (да и стоит ли вообще?), однако с каждым туром подопечные Нуну Эшпириту Санту становятся все ближе к зоне вылета. Травма ключевого нападающего Рауля Хименеса повлияла на реализацию "волков" в крайне негативном ключе, что не могло не отразиться и на результатах команды, которая успела опуститься на 14-ю строчку в турнирной таблице.

Вулверхэмптон не знает побед в чемпионате Англии уже восемь поединков кряду (3 ничьи и 5 поражений), а последние декабрьские три очка пришлись на матч против лондонского Челси (2:1). В прошлом туре "волки" потерпели минимальное поражение от Кристал Пэлас, который также не впечатляет красивой игрой и положительными результатами в последнее время, но при этом не изменяет своему оборонительному и "олдскульному" стилю.

Арсенал, в свою очередь, старается с каждым туром приблизиться к еврокубковой зоне, сколотив себе серию из семи поединков подряд без поражений в Премьер-лиге. Справедливости ради, нельзя сказать, что календарь последних матчей Арсенала в чемпионате Англии был непреодолимым препятствием, ведь после Челси соперниками "канониров" были Брайтон, Вест Бромвич, Ньюкасл, Саутгемптон с ослабленной обороной и Кристал Пэлас.

В прошлом туре Арсенал ожидал первый за долгое время серьезный вызов. Команда Микеля Артеты разошлась на своем поле миром в принципиальном противостоянии с Манчестер Юнайтед. Несмотря на большое количество созданных моментов со стороны и "красных дьяволов", и "канониров", на табло так и остались "красоваться" нули по итогам финального свистка. На этом настоящие испытания клуба из Северного Лондона только взяли свое начало.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 2,17, тогда как потенциальный успех Вулверхэмптона оценивается показателем 3,55. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40.

Не сыграют: Марсаль, Эинт-Нури, Хонни, Невеш — Тирни, Райан.

Под вопросом: Саис — Сака, Мари.