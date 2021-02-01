Англия

Египтянин забил 20 и голов за Ливерпуль в четвертом сезоне подряд.

Ливерпуль одержал уверенную победу над Вест Хэмом в поединке 21-го тура английской Премьер-лиги со счетом 3:1.

Главный героем этой встречи стал нападающий Мохаммед Салах, который отметился за мерсисайдцев дублем в ворота соперника и записал на свой счет уже 21 гол в текущем сезоне за Ливерпуль во всех турнирах.

Таким образом, египтянин стал первым футболистом "красных" с сезона-1984/85, которому удалось забить 20 и более мячей за Ливерпуль в четырех кампаниях кряду. Последним, кому покорялось данное достижение, был Иан Раш.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Вест Хэм — Ливерпуль вы можете на Football.ua.