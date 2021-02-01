Египтянин забил 20 и голов за Ливерпуль в четвертом сезоне подряд.
Мохаммед Салах, Getty Images
01 февраля 2021, 00:59
Ливерпуль одержал уверенную победу над Вест Хэмом в поединке 21-го тура английской Премьер-лиги со счетом 3:1.
Главный героем этой встречи стал нападающий Мохаммед Салах, который отметился за мерсисайдцев дублем в ворота соперника и записал на свой счет уже 21 гол в текущем сезоне за Ливерпуль во всех турнирах.
Таким образом, египтянин стал первым футболистом "красных" с сезона-1984/85, которому удалось забить 20 и более мячей за Ливерпуль в четырех кампаниях кряду. Последним, кому покорялось данное достижение, был Иан Раш.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Вест Хэм — Ливерпуль вы можете на Football.ua.